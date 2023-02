"Scadenza graduatorie infermieri e operatori socio sanitari: c’è ancora tempo per intervenire concretamente nonostante i problemi ricordati dall’assessore Saltamartini. Si avvii subito la programmazione del personale e si mandino subito le lettere di assunzione a infermieri e oss anche con decorrenza di assunzione nei prossimi mesi". A sostenerlo è Luca Talevi, reggente della segreteria generale della Fp-Cisl (Funzione pubblica). L’assessore regionale alla sanità sul tema delle graduatorie ha dichiarato che i termini della graduatoria possono essere prorogati solo dal Governo e che il tetto di spesa vincola le azioni della Regione in materia di assunzioni: "La legge 1602019 ha purtroppo introdotto un’inopportuna riduzione della validità temporale delle graduatorie. È altrettanto vero che la Regione, insieme ai vertici delle Ast e delle aziende ospedaliere, può formalizzare il fabbisogno di personale 2023 e inviare prima della scadenza della graduatoria infermieri, a coloro in graduatoria, la lettera di assunzione prevedendo, come data di inizio al lavoro, varie decorrenze nel corso dell’anno a seconda delle necessità. I tempi sono molto stretti ma l’operazione è fattibile e soprattutto necessaria alla luce del travagliato iter del concorso. Per gli operatori sociosanitari l’operazione sarebbe più agevole dato che vi sono ancora alcuni mesi prima della scadenza della graduatoria". La Fp Cisl Marche chiede che non si disperdano tempo ed energie: "I prossimi dieci giorni vanno inviate, con le modalità appena ricordate, decine di lettere di assunzione. Basta chiacchiere _ conclude Talevi _. Per questo la Fp-Cisl lancia lo stimolo al presidente Acquaroli e all’assessore Saltamartini ad attivarsi subito perché solo cosi si potranno garantire i servizi ai cittadini alla base della riforma del sistema sanitario regionale. La giurisprudenza , ormai consolidata, riconosce la permanenza del diritto allo scorrimento delle graduatorie, anche con date di assunzioni spostate nel corso dell’anno. Ciò è possibile qualora si attesti, come chiede la Cisl, che la procedura di reclutamento sia avviata in un momento in cui la graduatoria risulti ancora valida. La politica e i vertici aziendali hanno ancora dieci giorni per non disperdere professionalità preziose e dare un futuro alla sanità marchigiana".