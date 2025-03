"Subito un bando per aprire lo chalet"

"Ci stiamo avvicinando alla bella stagione e, come del resto tutti i cittadini, mi chiedo se anche quest’anno la città non potrà usufruire di quella splendida struttura che è lo Chalet situato all’interno dei giardini pubblici Regina Margherita. Sarebbe una vera e propria vergogna". E’ il consigliere comunale di Fabriano Pino Pariano a chiedere con forza che l’Amministrazione comunale si attivi in maniera celere per predisporre tutto il necessario affinché si possa riaprire il luogo di ritrovo estivo.

Lo chalet è uno spazio libero di aggregazione giovanile, aperto a tutti. Un luogo dove i ragazzi possono incontrarsi, socializzare e partecipare a diverse attività in un ambiente accogliente e sicuro. Era il giugno scorso quando il Comune approvava il "Progetto Chalet", un’iniziativa estiva dedicata ai giovani fabrianesi: sviluppato in collaborazione con l’Unione Montana Esino Frasassi e l’Ambito 10, mirava a creare uno spazio di aggregazione proprio allo chalet.

"Adesso c’è tutto il tempo necessario – continua Pariano - per procedere con l’apertura di un bando per cercare di trovare chi lo possa gestire e regalare a tutta la cittadinanza un posto dove ritrovarsi soprattutto per i ragazzi per godere del luogo simbolo dell’estate della città della carta".