"Subito un intervento per il verde pubblico della città"

È "necessario un importante intervento pubblico per salvaguardare il verde della città e scongiurare rischi e pericoli di crolli improvvisi che potrebbero essere accentuati in caso di venti forti o abbondanti nevicate invernali". Lo sostiene Maria Ambrogini, la capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara. L’ex preside, peraltro, ha presentato un’interrogazione, da discutere in consiglio, nella quale sottolinea che Falconara "possiede un importante patrimonio di verde pubblico, in particolare di alberi, diffuso su tutto il territorio, in gran parte molto vecchio e perciò bisognoso di cura e manutenzione". Segnala, inoltre, che "recentemente si sono verificati alcuni crolli improvvisi di alberi, in particolare pini, in piazza Cesare Battisti, via Matteotti, via Cipriani, piazza Europa e via Palombina Vecchia, e si è registrato un pino pericolante già transennato da quasi un mese in via Gobetti – sostiene Ambrogini –. Si è trattato addirittura di undici crolli, che fortunatamente non hanno arrecato significativi danni materiali e infortuni per le persone. Il tutto è accaduto anche se non si sono verificati eventi atmosferici eccezionali sul nostro territorio. In molte zone gli alberi hanno avuto una crescita abnorme, con uno sviluppo delle loro chiome talmente ampio che in alcune strade si vanno a toccare quelle da un lato con quelle dell’altro lato della strada". Per questo Ambrogini chiede alla giunta se "ritiene di prendere in considerazione la necessità di predisporre un piano di manutenzione straordinaria diffuso per parchi, giardini e strade, previsto anche dalla ‘Carta dei servizi per la gestione del verde pubblico’ di cui è dotato il nostro Comune, che preveda la verifica della stabilità degli alberi e il loro eventuale abbattimento con successiva reintegrazione, la potatura e lo sfoltimento degli stessi, il taglio dei rami secchi, per non limitarsi, come di recente, ai soliti interventi sporadici di ripristino di alcune criticità". Per la consigliera di minoranza, il progetto, "predisposto da un agronomo esperto, che detti le linee guida, dovrà essere suddiviso in zone per l’affidamento dei lavori per lotti ad alcune imprese appaltatrici del settore". E,infine, dal momento che "tale intervento straordinario" sarà "molto impegnativo finanziariamente", dovrebbe "prevedere un apposito capitolo di spesa nel prossimo bilancio di previsione" o "ancora meglio sarebbe se, per accelerare i tempi, si potesse prevedere una variazione del bilancio in corso".