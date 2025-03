Successo al Gabbiano per "No More Trouble" il film dell’impresa con Giovanni Soldini

Il Tar delle Marche ha annullato definitivamente la delibera di affidamento del servizio di raccolta rifiuti in house della Provincia. "I Comuni della provincia di Ancona avevano preso questa decisione a maggioranza, con il voto contrario del Comune di Senigallia e del Comune di Morro d’Alba – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia - altri sei Comuni si erano astenuti, mentre tutti gli altri si erano espressi a favore. I consiglieri di minoranza e il Pd mi hanno accusato pretestuosamente di aver relegato ‘Senigallia in un ruolo sempre più marginale a livello provinciale e regionale’ con il nostro voto e ci avevano esortato a modificare la nostra posizione, dandoci di fatto degli incapaci". L’attacco al capogruppo del Pd arriva anche dai consiglieri del Gruppo Misto Marcello Liverani e Davide Da Ros: "Romano forse dovrebbe studiare e approfondire meglio la questione per emettere un giudizio – spiegano – perché anche questa volta l’amministrazione di Senigallia, in primis il sindaco Olivetti, era stata lungimirante". Una scelta che nel tempo si è rivelata quella giusta: "Permettetemi di rivolgermi ai politici di Senigallia che ci hanno ingiustamente criticato: rispondo che la maggioranza consiliare a Senigallia non "segue il branco", come invece loro suggerivano e sono abituati a fare, ma decide autonomamente, dopo essersi documentata, ponendo come prioritaria la tutela del benessere dei cittadini".