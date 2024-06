Successo bis per Paganini: "Adesso porteremo avanti i tanti progetti già avviati"

E’ stato il Paganini day. Un trionfo inatteso – in termini di consistenza dei numeri – anche dagli stessi vincitori, ad Arcola si è riconfermata con il 61.47 per cento delle preferenze Monica Paganini della lista Uniti per Arcola, più emozionata di cinque anni fa, quando era, come ieri, ad attendere i risultati nel cortile del seggio uno, la scuola del Ponte, dove sorgerà un nuovo polo per l’infanzia, stesso luogo, ma con uno spirito diverso: "La prima volta nelle amministrative nel 2019 ero entrata da persona civica, con idee ben chiare, ma per così dire inesperta di questo ruolo. Adesso ciò che abbiamo ottenuto è stata la conferma del lavoro che è stato svolto bene, con collaborazione, determinazione, coesione e che ancora porteremo avanti, ci sono tante cose da fare".

Esulta Monica Paganini, abbraccia tutti, i colleghi della giunta, gli amici, i simpatizzanti in massa venuti a complimentarsi del risultato ottenuto, visibilmente contenta, il cellulare colmo di messaggi di congratulazioni, inizia già a parlare del futuro: "Ci sono dei progetti che porteremo avanti e che ci contraddistingueranno :daremo più spazio ai comitati di zona con i quali vogliamo entrare in contatto costante, e poi svilupperemo la comunità energetica, miglioreremo in modo capillare la manutenzione, ci occuperemo del tema dolente della sanità, progetteremo e metteremo in atto un totale rilancio del territorio, sempre tutto nell’impronta della condivisione con i cittadini che sono i veri protagonisti di questa terra ". Insieme alla Paganini i colleghi della giunta, il vicesindaco Gianluca Tinfena il più votato tra i consiglieri della lista cinque anni fa e il più votato a questa tornata elettorale. Un percorso che è stato faticoso, ha commentato Paganini, ma che ha ripagato degli sforzi fatti, iniziato con due anni di quasi immobilismo a causa della pandemia ma che con la sua compagine intende recuperare totalmente con i fatti.

Alessio Binetti, il contendente alla poltrona sconfitto nel faccia a faccia con Paganini, con la lista Arcola protagonista, di centrodestra, non era presente alla conta dei voti, e neanche alla proclamazione, ma raggiunto telefonicamente ha espresso insoddisfazione per come sono andate le elezioni: "Cosa posso dire, cosa posso commentare, sono amareggiato". Binetti è la seconda volta che si trova a scontrarsi con Paganini, già cinque anni fa era a capo della lista Alternativa per Arcola. Non aveva vinto ma era entrato in consiglio comunale.

Cristina Guala