Successo dei regali gourmet, male la moda

I prodotti Gourmet made in Senigallia preferiti ai capi di abbigliamento. Sorridono chef stellati e non, per gli ordini ricevuti in vista del Natale, abbastanza da rendere introvabili alcuni prodotti in negozio, sold out anche nei siti. Tra queste ci sono alcune confezioni di confetture singole sapientemente preparate dallo chef Due Stelle Michelin Moreno Cedroni. C’è anche chi ha scelto di regalare una cena in uno dei tanti ristoranti della spiaggia di velluto, un buono da poter utilizzare entro il 2024. Regali Gourmet che hanno superato di gran lunga l’abbigliamento che, complice il ‘caldo inverno’, ha subito una battuta d’arresto in quanto a regali.

"Abbiamo visto finora un natale non di crisi, ma certamente col freno a mano tirato, soprattutto per quanto riguarda il settore della moda e degli accessori ma in generale un po’ tutto il commercio" spiega Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio. Molte le famiglie costrette a tirare la cinghia per il rincaro delle rate del mutuo, ma anche a causa dell’inflazione che ha fatto schizzare i prezzi degli alimentari alle stelle. Non ha aiutato il caro energia che, sommato a tutti gli altri rincari ha portato le famiglie ad evitare acquisti inutili. Non si è rinunciato al regalo di Natale, ma si è optato per prodotti utili e meno costosi rispetto a capi di abbigliamento come biancheria intima e piagiami. "Una stagione infatti difficile per quanto riguarda i consumi, aggravata dalle insidie economiche come l’inflazione o le difficoltà salariali – prosegue Bramucci – così come da quelle politiche internazionali date le guerre in corso".

Delusi quanti attendevano una boccata d’ossigeno con gli acquisti di Natale, che purtroppo sono andati ancor peggio delle aspettative. In centro c’è già chi ha iniziato ad effettuare i primi sconti invitando i clienti a fare un salto in negozio, attraverso sms. Un metodo ormai utilizzato da molti, come le tessere fedeltà che offrono promozioni in attesa dell’avvio dei saldi, su cui quest’anno come non mai, in molti puntano il tutto per tutto. Per il settore dell’abbigliamento, che ha già perso il segmento autunnale, si spera in un ribasso delle temperature in modo da poter finalmente vendere, anche se in saldo, soprattutto capospalla. Tanta gente in centro ma negozi semivuoti, nonostante le numerose iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale per invogliare a fare shopping negli esercizi del centro storico.