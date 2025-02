"Successo importante perchè arriva contro una diretta concorrente"

Lorenzo Bilò, mister della Recanatese. Le vittorie sono tutte importanti, questa però è forse più importante delle altre e vi permette di allungare a più 4 sul penultimo posto: "E’ un successo che arriva contro una diretta concorrente e devo fare i complimenti ai ragazzi per l’impostazione data alla gara, sia in situazione di parità numerica dove ho visto una squadra sicura dei propri mezzi e con la propria identità, sia dopo l’espulsione di Alfieri per la capacità di sofferenza che ha saputo esprimere. Ci abbiamo messo tanto cuore e questa è una nota superpositiva per il proseguo del campionato."

Tre dabbenaggini, quella di Cusumano, quella arbitrale con il doppio giallo al vostro centrocampista ed il rosso a Costa. Quale la più grave? "Non giudico mai la gravità dell’errore dell’arbitro, è stato un errore di valutazione. Il nostro difensore ha fatto una gran partita, macchiata da quell’episodio. Siamo stati però sempre lucidi confidando nel poterla portare a casa."

L’apporto della panchina con D’Angelo, Pierfederici ma in particolare con Giandonato è stato determinante: "Sono entrati in campo col giusto piglio. Manuel poi ha messo ordine, ha ripulito tanti palloni ed ha vinto numerosi duelli in mezzo al campo. Possono darci una grande mano ed un apporto importante di serenità per il nostro futuro."