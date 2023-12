Successo per il presepe vivente al porto antico: replica il 30 dicembre

Un presepe vivente con oltre 70 figuranti nel cuore del porto antico, fronte mare, con un allestimento realizzato su misura da artigiani locali ai piedi dell’Arco di Traiano. Dopo il debutto con un enorme successo del 26 dicembre, il 30 (ore 17,30-20,30) ci sarà la seconda grande rappresentazione.

La rappresentazione sacra, realizzata dal gruppo Presepe Vivente di Pietralacroce, è una delle iniziative rese possibili dal Comitato delle Celebrazioni per San Francesco di Assisi (2023 – 2026) operativo, si ricorderà, grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre scorso e di cui fanno parte l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, le Opere Caritative Francescane, il Comune di Ancona, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Anci Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica delle Marche e l’Ente Morale “Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori”.

Una prima volta in assoluto per Ancona che in passato ha accolto presepi viventi nei quartieri cittadini: a riguardo è il gruppo storico del Presepe Vivente di Pietralacroce che darà vita a quello che si svolgerà al porto, grazie ancora una volta al coordinamento del parroco della Parrocchia di Pietralacroce don Paolo Spernanzoni. Il nuovo allestimento consiste nella realizzazione di una decina di "stanze" che ospiteranno antichi mestieri e occupazioni all’interno degli archi delle antiche mura portuali e di alcune casette in legno realizzate per l’occasione.

La Natività verrà "interpretata" da 2 coppie di genitori con bambino piccolo che si alterneranno nelle due date, occuperà l’arco più grande ai piedi dell’Arco di Traiano. L’area del presepe sarà visitabile seguendo un percorso con partenza dall’Arco Clementino. "Dare risalto alla vita e alle opere di San Francesco attraverso la sacra rappresentazione che proprio dal Santo prese le mosse - evidenzia il sindaco Silvetti - sottolinea il rapporto profondo con la nostra terra e una parte importante della storia del capoluogo".