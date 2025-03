Successo per il primo. Carnevale dei quartieri

Grande partecipazione e tanta allegria per il primo Carnevale dei quartieri a Jesi. Tante famiglie e bambini mascherati, a gremire la sala della Bocciofila di via La Malfa che ha ospitato l’iniziativa dei Comitati di Quartiere Erbarella-San Pietro Martire, San Francesco, Colle Paradiso in collaborazione con l’Asd Bocciofila via La Malfa e con la Polisportiva Esse Piemme.

Una festa per tutti, allietata dall’animazione di un giocoliere che ha intrattenuto il pubblico con giochi ed animazione. Tanti premi e gadgets, un ricco buffet con pizza, dolci e bevande, il tutto offerto dai numerosi sponsor.

I presidenti dei Comitati di Quartiere Erbarella-San Pietro Martire (Jhonny Pigliapoco), San Francesco (Maria Luisa Cerioni), Colle Paradiso (Laura Veroli) esprimono soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito, dai colleghi direttivo per la preziosa collaborazione, ai responsabili della Bocciofila di via La Malfa per la massima disponibilità; agli sponsor che hanno risposto con entusiasmo, mostrando interesse per le iniziative a favore del proprio territorio. "È stata un’occasione per rinnovare lo spirito di condivisione e la capacità di collaborazione tra comitati, che dimostra quanto le iniziative tese a creare momenti di festa e aggregazione, riscuotano interesse e partecipazione da parte di tutti i cittadini".