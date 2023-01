Successo per la banda

Applausi a scena aperta, nel giorno di Capodanno, per il ‘Gran Galà’ del complesso bandistico ‘Sabatini’ di Acquasanta, andato in scena proprio nel borgo termale, nella suggestiva cornice dell’auditorium Parco Rio. L’appuntamento, caratterizzata da una solenne cornice di pubblico, ha dato il via ai festeggiamenti per i 150 anni del gruppo. Una lunga serata di musica e di spettacolo, quella offerta dai componenti della banda guidati dal maestro Mauro Sabatini: le esecuzioni si sono succedute in un crescendo di emozioni, fino ad arrivare alla conclusione con il brindisi della Traviata e con gli auguri a tutti per il nuovo anno. È stato un concerto di elevato spessore con un repertorio che ha spaziato dai cavalli di battaglia del concerto di Vienna a quelli della Fenice di Venezia. Il complesso bandistico, inoltre, si è avvalso delle splendide voci delle due corali polifoniche ‘Giovanni Tebaldini’ di San Benedetto e ‘Madonna San Giovanni’ di Ripatransone, dei ragguardevoli interventi canori del soprano Bibiana Carusi e del tenore Roberto Cruciani, nonché delle armoniche danze dei due splendidi ballerini Francesca Spina e Filippo Carosi e della voce solista di Daniele Di Flavio. Particolare l’atmosfera creata nella marcia trionfale dell’Aida anche dalle chiarine di Andrea Olori, Pierluigi Valesini, Gianni Marinucci e Ermanno Cellini, dislocate in posizioni strategiche all’interno dell’auditorium. Senz’altro ad accrescere l’intensità delle emozioni, anche il connubio tra la banda ed il pianoforte a coda, suonato da Giuseppe Massimo Sabatini. L’entusiasmo e l’emozione hanno coinvolto tutti in uno straordinario spettacolo e il maestro Mauro Sabatini, erede della bacchetta di suo padre Luigi, gli ha dedicato, commosso, il grande successo ottenuto. Matteo Porfiri