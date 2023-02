Successo per "Salvifica" Così la Salvi si rilancia

Si è conclusa con grande successo di pubblico la mostra monografica "Salvifica. Il Sassoferrato e Nicola Samorì, tra rito e ferita" nell’ambito della 72esima edizione della rassegna internazionale d’Arte - premio G. B. Salvi. La mostra monografica dell’artista contemporaneo Nicola Samorì, curata da Federica Facchini e Massimo Pulini ha registrato un deciso incremento di visitatori rispetto alle edizioni passate: moltissime persone da tutta Italia hanno visto e apprezzato le opere di Giovanni Battista Salvi e di Nicola Samorì. L’inedito confronto tra i due artisti ha richiamato anche l’interesse degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle scuole.

"Un grande successo di pubblico e di critica che ci rende molto orgogliosi del lavoro fatto – sottolinea il sindaco, Maurizio Greci –. Un’operazione culturale di grande e non scontato successo, per la quale occorre ringraziare la sapiente curatela del prof Pulini e della prof Facchini e la generosità dell’artista Nicola Samorì". "Un nuovo corso della storica Rassegna Salvi – spiega l’assessore alla Cultura Lorena Varani – che ha cambiato tutto per ritrovare sé stessa riuscendo a rispettare, dopo settant’anni, i principi che hanno ispirato i padri fondatori".