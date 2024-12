"Sugli asili fantasie dell’amministrazione"

"Dichiarare che le rette degli asili nido per chi ha Isee bassi sono state azzerate è pura fantasia e getta fumo negli occhi alla cittadinanza. Oggi chi ha Isee pari a zero paga 270 euro, pari al bonus Inps. Prima non si pagava nulla". Lo denuncia il capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini, dopo le polemiche degli ultimi giorni, puntando il dito sull’amministrazione. "Sicché il risultato non cambia – prosegue nel j’accuse –, cambiano gli introiti comunali, che si vedono aumentati con i sacrifici delle famiglie meno abbienti. La domanda del bonus Inps fatta a gennaio, se va bene viene rimborsata dopo tre mesi. Tempi burocratici italiani. Oggi si nascondono dietro gli aumenti Istat". Poi l’annuncio: "Sarà verificato se c’è stato un danno erariale, visto che hanno dichiarato che le tariffe non venivano adeguate dall’anno scolastico 2015/2016, ma c’erano sempre loro al governo della città". Per Baldassini, "le lamentele dei genitori erano riferite anche a questo: non c’è stato un aumento graduale". Insomma, il tema degli aumenti delle tariffe per i nidi d’infanzia continua a far discutere dopo il bubbone esploso nella Commissione di martedì.