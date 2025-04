"Sugli impianti sportivi una gestione pessima"

Stilettate del Pd sui principali stadi e palazzetti dello sport. "Una pessima gestione", l’espressione utilizzata. "Dopo circa due anni dall’inizio della nuova amministrazione Signorini", affondano i dem, la situazione "sembra tutt’altro che migliorata". Primo focus sullo "stadio Roccheggiani, la cui gestione è stata affidata all’Olimpia Juventu Falconara 98, la quale rispondendo ad una richiesta della Commissione di gara, aveva confermato di avere i requisiti necessari alla corretta gestione dell’impianto – ricordano –. I risultati erano già sotto gli occhi di tutti prima dell’alluvione. Poi, anche grazie alla stampa che ha diffuso le immagini, si sono potute vedere le condizioni pietose del manto da gioco".

Ma citano pure la tribuna, "i cui lavori di ristrutturazione vanno a rilento", oltre alla "mancata realizzazione della pista d’atletica". Il secondo è sull’Amadio, che "presenta criticità simili. È stato vietato l’uso della tribuna e il manto sintetico danneggiato dalla straripamento dei fossi di settembre 2024 è ancora in quelle condizioni". Terzo, "l’impianto Neri che, per sopperire alla mancanza degli altri impianti, ha spogliatoi insufficienti visto il numero di ragazzi che lo frequentano". Chiudono sullo "stato di degrado dell’ingresso e degli spogliatoi del PalaBadiali, impianto che ospita la squadra femminile di calcio a 5, che milita nella massima serie e che deve giocare partite di livello nazionale e internazionale. La stessa società trova difficoltà nell’ospitare partite di livello a causa delle condizioni dello stabile che negli ultimi anni, a parte alcune riverniciature della parete esterna, non è stato sottoposto ad ammodernamenti e ristrutturazioni sufficienti".

Per il gruppo Pd, "l’amministrazione, a parole, si è sempre mostrata in prima linea sullo sport, ma i fatti, rafforzati dal cambio di assessore (Ilenia Orologio ha assorbito la delega dal dimissionario Raimondo Baia, ndr) sembrano parlare d’altro".