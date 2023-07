Sui blocchi, torna la gara ’Nonni e Nipoti’

Lei che di solito lancia il peso - e lo fa in maniera divina, visti gli ori paralimpici a Londra e Rio -, stavolta lancia l’appello per partecipare ad una manifestazione storica per la città, la ‘Nonni e Nipoti’, pronta a tornare dopo la pandemia. "Vi aspetto tutti a Falconara". Parola di Assunta Legnante, testimonial della decima edizione della passeggiata ludico-motoria, organizzata dal 2011 dal Gruppo Amici per lo Sport. Ieri una partecipata conferenza di presentazione dell’evento in programma venerdì 21 luglio: sono attesi almeno mille visitatori. "Nonni e nipoti sono due generazioni apparentemente lontane, ma anche vicinissime e che con questo evento s’incontrano. Noi le faremo "marciare" insieme, legati da un bracciale tricolore. L’occasione è anche quella di far dialogare il mondo olimpico e paralimpico per abbattere le barriere culturali e architettoniche", la riflessione del presidente del Gas, Tarcisio Pacetti. "Dieci edizioni, un’emozione – continua -. Per questo ringrazio i tanti sostenitori che hanno creduto in noi e nella beneficenza che abbiamo fatto. Una cosa è certa, continueremo a farla". Chi si è mostrato subito presente per il Gas è stato il Sì con Te, che ha messo a disposizione sei buoni spesa da 5 euro, a fronte di una spesa di 30, per ciascun partecipante: "È il nostro modo di partecipare attivamente alla vita sociale di Falconara - spiega Monaldo Moretti, area manager Ce.Di Marche -. Ad ogni iscritto verrà consegnata una sacca con quei buoni, che saranno spendibili dal 21 luglio al 31 agosto nei superstore di via Rosselli, a Falconara, e via Bignamini, a Collemarino". Nella bag anche acqua, pennarelli e buoni gelato. Il Sì con Te assicurerà persino un paio di premi per la lotteria, assieme agli altri sostenitori.

Ma come si articolerà la manifestazione? Dalle 16 le iscrizioni negli stand di piazza Mazzini (5 euro a testa) e l’animazione, fino al fatidico ‘sparo’ delle 21 che darà lo start al chilometro e mezzo di maratona tra piazza, via Trieste e ritorno. In serata la musica con Le Rimmel, la "riffa" e cocomerata. "Nonni e nipoti è un evento che unisce le tante anime della città – la voce del sindaco Stefania Signorini -. Volontariato, associazionismo, sport. È un’idea vincente per mettere in moto la città". Assieme al primo cittadino, ieri, anche lo stato maggiore del Gas, gli assessori Marco Giacanella, Ilenia Orologio e Raimondo Baia, il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dino Latini, l’assessore regionale al Bilancio Goffredo Brandoni, il presidente del Coni Marche Fabio Luna, il presidente del Cip Marche Luca Savoiardi, i partner dell’evento, come l’Univpm e l’Ast di Ancona, le associazioni.

Giacomo Giampieri