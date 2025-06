Sui campi di Tolentino

Si è concluso con un tripudio azzurro il Tennis Europe under 16 categoria 1 che ha infiammato per una settimana i campi dell’Associazione Tennis Tolentino. Tre titoli su quattro per l’Italia. La giornata delle finali si è aperta con il trionfo di Martina Cerbo nel singolare femminile. La tennista italiana ha dominato la finale contro Silvia Dalle Molle con il punteggio di 6-1 6-2 in un derby azzurro che ha elettrizzato il pubblico tolentinate. Un finale che ha visto protagonista anche l’Associazione Tennis Tolentino, con la Dalle Molle - tesserata del circolo di casa - che ha raggiunto un prestigioso secondo posto europeo davanti al pubblico locale. La prestazione della Cerbo è stata dominante per tutta la settimana, culminando con una finale perfetta che ha entusiasmato il pubblico. Nel singolare maschile è andato in scena un finale thrilling tra il rumeno Laurentiu Badea e l’azzurro Luca Cosimi. Il tennista dell’est ha avuto la meglio in una battaglia durata oltre due ore, negando all’Italia il poker di titoli. Il giovane tennista italiano ha lottato con grande determinazione ma ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza del rivale rumeno. Una finale europea che comunque rappresenta un risultato straordinario per il movimento azzurro. Nei doppi festa grande per i colori italiani con un sapore tutto marchigiano. Nel maschile, la coppia Cosimi-Logrippo ha conquistato il titolo battendo in finale i connazionali Nicolini-Rocco con il punteggio di 6-3 6-2 in un altro derby tutto italiano. Grande soddisfazione per Mattia Logrippo, tesserato del Tennis Club Camerata Picena, che ha portato in alto i colori della regione conquistando il prestigioso titolo europeo. Nel femminile, Martina Cerbo ha completato la sua settimana perfetta vincendo anche il doppio in coppia con Isabella Johri, superando in finale il duo greco formato da Oustampasidou-Paraskevopoulou per 6-4 6-2.

Andrea Pongetti