Sui social spuntano anche problemi di balbuzie "Scusate, ci metto parecchio a formulare frasi"

Fedez ha detto di avere problemi di balbuzie. Proprio ieri, mentre era atteso come testimone ad Ancona ma non si è presentato per motivi lavorativi, il rapper ha postato una storia su Instagram per rispondere a delle affermazioni fatte dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli in merito ad una campagna di beneficenza per delle uova pasquali. Il cantante aveva difficoltà ad esprimersi in maniera fluida e nel fare le frasi si è più volte inceppato nel linguaggio tanto che poi è stato lui stesso a chiedere perdono ai suoi follower. "Vi chiedo scusa per la balbuzia – ha detto Fedez, inquadrandosi con il cellulare – ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto parecchio a formulare una frase".

Per lui non è il primo episodio perché anche il 22 febbraio scorso, durante una conferenza stampa, in cui presentava un nuovo podcast finanziario, l’artista si era mostrato in pubblico con difficoltà di linguaggio e aveva detto "spero di non balbettare come oggi perché mi è partita la balbuzie". Se il problema non dovesse risolversi potrebbe generare un ulteriore impedimento per Fedez per venire ad Ancona e salire sul banco dei testimoni per la Lanterna Azzurra.