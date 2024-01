Suicida in cella d’isolamento. Soffriva di turbe psichiche. Ma il medico aveva dato l’ok

Matteo Concetti era in isolamento dal 4 gennaio, appena un giorno prima a quello in cui è stato trovato impiccato al bagno della cella di isolamento del carcere di Montacuto. C’era finito con tanto di nullaosta sanitario rilasciato dal medico in servizio quel giorno in carcere e che aveva accesso alle sue cartelle mediche. La casa circondariale ha sempre un dottore di turno che dipende dal servizio sanitario regionale. Avrebbe dato parere positivo all’isolamento scattato dopo un’aggressione ad una guardia. È quanto trapela dai primi accertamenti compiuti dallo stesso carcere. Anche a dicembre avrebbe passato dei giorni in isolamento, questa volta per una sanzione disciplinare che lo ha escluso da tutte le attività in comune. Una informativa di identificazione era stata notificata ai genitori per un fatto accaduto il 9 dicembre scorso quando il 25enne è stato accusato di danneggiamento aggravato ai beni immobili dell’istituto penitenziario e per istigazione dei detenuti alla rivolta. Nel carcere c’era stata una protesta a cui lui e altri avrebbero partecipato creando problemi. Stando alla madre, Roberta Faraglia – che nei giorni scorsi, poche ore prima della morte del ragazzo, aveva rivolto un appello disperato a Ilaria Cucchi – il figlio soffriva di bipolarismo e aveva una patologia conclamata per la quale non doveva stare in isolamento.

Il figlio da tre anni aveva una amministratrice di sostegno, nominata dal tribunale di Rieti dopo un procedimento civile e la diagnosi che Concetti era affetto da bipolarismo e da un disturbo dell’attenzione. La Procura di Ancona ieri ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio. Lo ha fatto dopo l’esposto presentato dalla madre ai carabinieri di Rieti, la città dove la donna risiede e dove ha vissuto sempre anche il figlio anche se era nativo di Fermo. Nelle Marche era tornato ultimamente per lavorare. La Procura dovrà accertare se Concetti avesse un disturbo psichiatrico tale da non poter stare in una cella di isolamento. Al carcere di Montacuto il pm Marco Pucilli ha fatto richiesta di avere tutta la documentazione inerente il detenuto, arrivato ad Ancona a novembre, dopo essere stato trasferito dal carcere di Fermo (per sovraffollamento) dove stava da settembre. Doveva scontare un cumulo di pene per reati contro il patrimonio. Venerdì si terrà l’autopsia. La famiglia ha nominato l’avvocato Giacomo Curzi per essere tutelata.