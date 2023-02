Sul bus senza biglietto, pugni ai carabinieri

di Giacomo Giampieri

"Biglietto, prego". Autobus di linea in transito in zona stazione, a Falconara. Una semplice richiesta di un controllore, chiamato a svolgere il suo lavoro. E due nigeriani "inadempienti", che reagiscono in maniera decisamente scomposta. Dopo il rifiuto di pagare o di esibire i documenti per procedere alla sanzione, i due sono passati alle minacce. Così, dal mezzo di trasporto pubblico è partita la richiesta di intervento al 112 e sul posto si sono portate le pattuglie dei carabinieri della Tenenza di Falconara e del Nucleo Radiomobile di Ancona. Ma alla vista degli uomini dell’Arma, i giovani hanno dato in escandescenze. Uno dei due, un 30enne ha pensato bene di prendere a calci, pugni e rifilare persino un morso ai militari, che non hanno potuto far altro che ammanettarlo e arrestarlo: stamattina si terrà l’udienza di convalida. Scene di assoluta follia, ieri poco dopo le 11, all’interno di un autobus diretto verso Marina. L’episodio si è consumato all’altezza della stazione ferroviaria falconarese. Ovvero quando l’addetto ha iniziato a chiedere il titolo per viaggiare sul bus e i due nigeriani non ne erano in possesso. Non solo si sono rifiutati categoricamente di regolarizzare la loro posizione, pagando il biglietto, ma si sono sottratti anche di fornire le generalità. Andando ben oltre il consentito e cominciando ad inveire nei confronti del controllore. È scattata la telefonata al 112, raccolta dall’Arma dei carabinieri che ha inviato le pattuglie. L’uomo, non pago di quanto compiuto in precedenza, ha proseguito con atteggiamenti minatori, mentre l’altro connazionale è parso "più calmo". Il 30enne invece ne ha combinate di ogni, davanti agli altri passeggeri chiaramente turbati: prima si è quasi barricato nel mezzo pubblico e ha cercato di fare di tutto per non scendere. Quando portato fuori a fatica, ha mulinato gambe e mani, arrivando a mordere i carabinieri in servizio. A quel punto è stato immobilizzato in sicurezza e ammanettato, per poi essere condotto alla caserma della Montagnola, presso il Comando provinciale carabinieri di Ancona. Lì dov’è stato sottoposto agli accertamenti di rito, assieme al suo connazionale. Per il 30enne le accuse sono di resistenza e lesioni e stamattina comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto. I militari feriti, almeno due, sono stati refertati con cinque giorni di prognosi a testa in pronto soccorso all’ospedale regionale di Torrette.