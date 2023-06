Sul bus senza mascherina: lo fanno scendere e reagisce

Sale sul bus senza mascherina e una volta invitato a scendere prende una bottiglia di vetro dalla strada e la tira contro il mezzo pubblico danneggiando due vetrate. L’episodio, accaduto il 16 agosto del 2020, quando erano ancora in vigore le regole per la pandemia, ha fatto finire a processo un 42enne di Camerano per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Ieri si è aperto il dibattimento per l’imputato, difeso dall’avvocato Emanuele Senesi, davanti alla giudice Antonella Passalacqua. Il suo difensore ha fatto richiesta di abbreviato e l’udienza è stata aggiornata al 3 ottobre prossimo. Era di sera quando il 42enne danneggiò il mezzo pubblico. L’autobus era l’13 e lui era stato fatto scendere in via Giordano Bruno perché non indossava il dispositivo facciale protettivo. Il conducente del bus lo aveva avvertito: "Se non mette la mascherina la faccio scendere". Il passeggero si era alzato al viso la maglietta ma la soluzione non andava bene. Poi era sceso e mentre danneggiava il mezzo urlava all’autista parole di minacce quali "ti ammazzo, ti spezzo le gambe". Conerobus si è costituita parte civile con l’avvocato Alessio Stacchiotti.