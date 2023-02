"Sul colle più alto", Valdo Spini e la storia di 14 capi dello Stato

Il Circolo "Riccardo Lombardi" di Ancona organizza oggi (ore 17.30) al Museo Archeologico Nazionale la presentazione del libro ‘Sul colle più alto’ di Valdo Spini, in cui il noto politico rievoca 14 capi dello Stato, da De Gasperi a Mattarella, ricostruendo il modo in cui sono stati eletti e come sono arrivati alla carica più alta della Repubblica. Vicende che presentano svolgimenti molto diversi tra loro, a seconda degli anni, dei protagonisti e del contesto politico. L’incontro sarà condotto da Maurizio Blasi, già caporedattore di RAI3 - TGR Marche, che intervisterà l’autore sul tema delle riforme istituzionali, tra cui il presidenzialismo.