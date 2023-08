Sul Conero le sentinelle dei boschi

L’allerta è sempre altissima. Basta un piccolo fuoco spento male e una folata di vento caldo, come ce ne sono in queste ore, che l’incendio divampa nel giro di poco e può distruggere ettari di terreno e di Parco. Dall’inizio dell’estate è più che mai attivo il servizio antincendio boschivo portato avanti dai Nos, Nuclei operativi di spegnimento sul Parco del Conero. "Si è appena chiusa un’altra giornata di perlustrazione del territorio, immersi nella natura con panorami mozzafiato, aria pulita e un mare invidiabile – dice il coordinatore Piero Giancola -. Il servizio antincendio Nos è attivo tutti i giorni, sia sul Conero che in territorio Fabriano". Sono "sentinelle dei boschi", la loro presenza preparata e attenta tranquillizza e rende sicuri sia i turisti che i locali. Afflusso turistico e aumento del traffico sono fattori che interessano nel periodo estivo anche l’area naturale protetta, un bene ambientale e paesaggistico importante da tutelare sia in quanto tale che per l’indotto che genera. Su questo presupposto il prefetto Darco Pellos a fine luglio aveva riunito in Prefettura il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto di situazione sulle misure attuate e da attuare per prevenire e contrastare il rischio incendio di vegetazione, accentuato in estate. Le amministrazioni comunali presenti alla riunione (Ancona, Camerano e Sirolo) hanno assicurato di aver aggiornato i rispettivi piani di protezione civile, che tengono conto dei rischi cui il territorio è esposto per le sue peculiarità mentre gli impianti antincendio sono stati tutti revisionati.

"Anche i turisti sono soddisfatti della loro scelta e questo non può che farci piacere. Il nostro gruppo è tra i più operativi anche per quanto riguarda il fatto che siamo stati tra i primi ad effettuare il servizio Aib sul Conero addirittura da quando era in gestione alla provincia di Ancona, dal 1993 circa. Fortunatamente in questa estate 2023 a oggi non ci sono state situazioni di grave pericolo da gestire". Poi l’appello in questo caldo agosto, rivolto soprattutto a frequentatori del Parco: "Continuiamo a far sì che tutto questo resti così per sempre, quindi preserviamo e rispettiamo questo bene, rispettando le regole e l’ambiente che ci circonda. Fare molta cautela nei sentieri e soprattutto, per chi fuma, attenzione alle cicche di sigaretta, magari lanciate dal finestrino di un’auto in corsa, sono le principali "responsabili" degli incidenti".

Silvia Santini