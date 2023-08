"Sul palco a Sirolo: Paolo Cevoli e Giacobazzi in uno Show Senza Precedenti"

Il meglio della comicità emiliano-romagnola per la prima volta insieme in uno show senza precedenti domani sera a Sirolo. Giuseppe Giacobazzi e Paolo Cevoli, metteranno in scena uno spettacolo fatto dei loro cavalli di battaglia, di interazione e momenti di autentica improvvisazione, aiutati dalla comicità tutta emiliana di Duilio Pizzocchi, amico, autore e loro mentore. Cevoli è tornato ad esibirsi a Zelig con il personaggio dell’assessore Palmiro Cangini. Non è da meno Giacobazzi, conosciutissimo da Zelig per i suoi racconti su vacanze e vacanzieri romagnoli. Ore 21.30 all’arena del parco della Repubblica in centro. Biglietti disponibili su Vivaticket.