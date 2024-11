Sul palco c’è Coba, eclettica icona pop della fisarmonica

Il cittadino onorario di Castelfidardo e ambasciatore della fisarmonica Yasuhiro Kobayashi, in arte Coba, regala un evento speciale e una chicca dal suo ultimo lavoro "Accordion Monster" all’On Stage club di via Soprani a Castelfidardo. Il grande evento è in programma oggi alle 18. L’artista giapponese, icona pop della fisarmonica, produttore e compositore di grido, suonerà in duo con il primo clarinettista della Tokyo Symphony Orchestra Masashi Togame nell’ambito di un tour che fa base in Italia. "Un duo che non troverai da nessuna parte al mondo", annuncia lo stesso Coba lodando le abilità speciali di un artista di fama internazionale come Mr Togame, con il quale darà vita ad intrecci melodici e contaminazioni che attraversano i generi combinando influenze classiche, pop e contemporanee. L’evento è promosso dall’assessorato alla Cultura. "Sarà un piacere ed un onore ospitare il concerto del nostro concittadino nipponico – commenta l’assessore Ruben Cittadini – Coba, che è sempre alla ricerca di nuove possibilità per la fisarmonica, si presenta questa volta in un duo inedito: due musicisti virtuosi che eseguiranno brani originali scritti dallo stesso Coba che mettono in risalto tutto il potenziale di due strumenti che usano e respirano aria. Il futuro della nuova musica e della produzione di Coba nasce da qui". L’ingresso è libero ma vista la ridotta capienza è possibile prenotare un posto a sedere (quattro euro) al 3298013881.