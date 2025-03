"Sul palco da solo, senza maschere"

Sarà suo il compito di chiudere oggi il Festival nazionale del teatro "La guglia d’oro 2025" ad Agugliano con uno spettacolo tutto da ridire, "Chi me lo ha fatto fare!". L’attore romano Marco Marzocca, volto storico di trasmissioni come Zelig e non solo, è attore unico dello spettacolo scritto con Claudio Fois. L’appuntamento è al teatro Ariston alle 17, per un evento in collaborazione con la parrocchia Santa Maria a Nazareth, preceduto dalla cerimonia di premiazione e assegnazione del trofeo "La guglia d’oro".

Come è nato lo spettacolo?

"E’ uno spettacolo nato dopo una riflessione lunga 15-20 anni. Scherzi a parte, ce l’avevo nella testa da un bel po’ di tempo. Ho iniziato la mia carriera come spalla del grande Corrado Guzzanti, con lui è sempre stato un sogno lavorare. Poi però ho deciso di andare in scena da solo, una sfida, anche per una crescita personale".

Che cosa deve aspettarsi il pubblico?

"Avevo voglia di misurarmi da solo davanti al pubblico, il mio amato pubblico. C’è voluto tanto coraggio dopo la titubanza iniziale. Superata quella ho scoperto un mondo meraviglioso. Per la prima volta sarò sul palco senza la maschera dei miei personaggi, o meglio, li porterò con me, il notaio, Ariel, ma non saranno i protagonisti".

Cosa l’ha fatta arrivare fin qui?

"E’ quello che svelerò oggi, lo spettacolo racconta appunto come ci sono arrivato fin qui. Leggo un pezzo della mia vita, sempre e rigorosamente in chiave comica. La risposta è implicita ma spero che possa divertire. Finora ha avuto successo in giro per l’Italia. La mia è stata una vita lavorativa molto particolare, ho svolto tanti mestieri, tra cui il dj, poi mi sono laureato in Chimica e solo da ’grande’ sono diventato attore. Avevo paura di non avere nulla da dire e invece ne ho pure troppe di cose da raccontare".

Cosa si aspetta da Agugliano? "Non vedo l’ora di esibirmi, sono felice di portare il mio spettacolo ad Agugliano. L’Anconetano è il mio luogo del cuore. In tanti infatti sono a conoscenza ormai della mia amicizia con Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana, città rivierasca meravigliosa dove ogni anno cerco di far tappa per godermi il Conero. Sono stati diversi gli spettacoli che ho portato lì, dove però amo venire d’estate e non solo soprattutto per godermi le vostre bellezze invidiate ovunque. Oggi torno, dopo un tour de force lavorativo, perché non vedo l’ora di esibirmi per questo pubblico".

