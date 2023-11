Sul palco dell’Onstage la musica divertente dei Kurnalcool

Torna il ‘Vì metal’ degli inossidabili Kurnalcool, popolarissima band che da decenni porta in giro la sua musica ad alto tasso alcolico. L’appuntamento è per sabato (ore 22.30) all’Onstage di Castelfidardo, dove ci si potrà scatenare al ritmo delle spassose canzoni del gruppo. E’ dal lontano 1986 che i Kurnalcool impazzano con innumerevoli dischi e soprattutto con un’intensa attività live, che li ha resi celebri non solo a livello locale. Da anni il concerto della band nel locale fidardense è diventato un evento fisso e imperdibile per i tantissimi fan. E’ un live ‘su misura’, particolare e molto potente. A seguire ‘Rock Party’ con il dj-set No Compromise. Si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita (ingresso 5 euro, 3288013881) visto che i posti sono ‘limitatissimi’.