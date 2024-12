Sul palco di Erésia concerto dei Voodoo Child, trio dedito al blues

Grande musica live nel cuore di Ancona. Stasera (ore 21.30) al centro culturale Erésia in vicolo Bonarelli suoneranno i Voodoo Child, trio dedito al blues, al rock, al funk e al latin, generi che si fondono in uno stile che ha come centro l’improvvisazione e la resa in musica delle emozioni. Saranno reinterpretati brani di artisti presenti a Woodstock, come Santana, Jimi Hendrix, Paul Butterfield e Joe Cocker, e tanti altri in un contesto creativo basato sull’interplay. La band interpreterà anche classici del blues di John Mayall, B.B. King, Albert King, Eric Clapton e Stevie Ray Vaughan. Spazio anche al reggae.