Sul palco di Sensi d’Estate Una Musica da Ripostiglio

Nuovo appuntamento con la rassegna estiva ‘Sensi d’Estate’, organizzata dal museo tattile Omero nella Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona. Questa sera (ore 21.30, ingresso libero) è la volta del gruppo Musica da Ripostiglio (foto). Si chiama così, perché ‘da camera’ sembrava loro eccessivo. La band è formata da quattro elementi che danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’ironia non fa difetto a questo quartetto nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Una singolare proposta, quella dei Musica da Ripostiglio, che spazia tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, Celentano), in un’atmosfera tipicamente retrò in cui lo swing dei primi del ‘900, si tinge di influenze gitane e francesi e confluisce in sirtaki greci, fino ad impregnarsi di profumi tangheggianti, walzer e boleri, con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti. I quattro divertono, improvvisano, con freschezza e semplicità, e coinvolgono un pubblico di tutte le età. Un gruppo, che sin dalla propria nascita ha stretto legami col mondo del teatro, in particolare con attori quali Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Alessandro Haber e Giovanni Veronesi, che hanno voluto le loro musiche nei propri spettacoli.

r. m.