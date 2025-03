Sul palco "Il Circo delle Bolle di sapone in su" un lavoro firmato dalla Compagnia Ribolle

Non solo film al Cinema Teatro Italia di Ancona. In attesa della notte degli Oscar, questo pomeriggio (ore 15.30) la sala ospita ‘Il Circo delle Bolle di sapone in su’, lavoro firmato dalla Compagnia Ribolle. Si tratta di uno spettacolo di danza e circo frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone viene esaltata al massimo, per la gioia di grandi e piccoli. Tre figure danzanti producono senza sosta migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole nascere dalle sole mani, in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico in maniera attiva. Divertimento assicurato. Gli organizzatori invitano tutti a venire mascherati, perché l’evento è proposto in occasione del Carnevale. Il contributo di partecipazione (13 euro) sosterrà la ricerca sul cancro finanziata dalla Fondazione Airc.