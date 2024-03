Sul palco il Gran Galà delle Marche: premio speciale a Iginio Straffi. Tra gli ospiti anche Povia e Operapop

Dopo la serata inaugurale ad Urbino, il "Gran Galà delle Marche - Premio Marche Prestigio" sceglie Osimo per la seconda e conclusiva tappa di questa edizione. L’associazione culturale pesarese Opera Sound questa sera (ore 21, ingresso libero) al Teatro La Nuova Fenice propone una serata che si dividerà tra l’assegnazione di riconoscimenti importanti e momenti di piacevole intrattenimento, soprattutto musicali. Il Gran Galà ha infatti come obiettivo rendere ‘omaggio’ e valorizzare marchigiani (persone, associazioni o aziende), che si sono particolarmente distinti per doti e risultati nel corso del 2023. A ricevere il prestigioso riconoscimento saranno Iginio Straffi, presidente e fondatore dell’azienda Rainbow, il cantante d’opera Andrea Silvestrelli, amatissimo negli Stati Uniti; Fiduciaria Marche, società fiduciaria e di revisione di Ancona e tra le più antiche d’Italia. Straffi è il creatore delle fatine Winx, il suo primo grande successo internazionale, e di tanti altri personaggi che hanno dato vita a cartoni animati, film e spettacoli. La serata sarà condotta dal giornalista Maurizio Socci, coadiuvato da Swami Morici, Miss Marche in carica.

Il pubblico potrà applaudire artisti noti a livello nazionale come Povia, cantante diventato celebre con la canzone ‘I bambini fanno ooh...’, presentata fuori concorso al Festival di Sanremo del 2005, un successo bissato l’anno dopo con ‘Vorrei avere il becco’, vincitore dell’edizione 2006 del festival. A esibirsi sarà quindi il duo Operapop, composto dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli. Non mancheranno momenti di autentico divertimento grazie Lando e Dino, popolare coppia di Appignano (anzi ‘de Pignà’, per dirla in dialetto) che racconta barzellette rese ancora più irresistibili dal loro accenti. Sarà presente anche Rossella Fiorani, la quale nel 2017 ha vinto il titolo nazionale di ‘Miss Coraggio’. Il progetto realizzato da Opera Sound ha davvero spessore e portata regionali, anche perché sono stati girati video alcuni promozionali in tante città delle Marche, come Montappone, Sarnano, Osimo, Urbino Mondavio e Treia. All’evento hanno dato il loro contributo Regione, Provincia, Coni, Comune e Asso.