Sul palco la prima "Opera fai da te"

A maggio il pubblico potrà "vivere" una storia di amicizia e magia. In prima mondiale al teatro La Nuova Fenice di Osimo, sabato 24 maggio (ore 21) e domenica 25 (ore 18) andrà in scena la prima "Opera fai da te" dal titolo "Una missione per due", opera lirica in un atto su libretto del maestro Vincenzo De Vivo con la musica di Lorenzo Sidoti. Inclusione, condivisione, trasmissione dei saperi, dialogo intergenerazionale, sono al centro del progetto realizzato da Accademia d’Arte lirica di Osimo, Fondazione Lega del Filo d’oro e Istituto comprensivo "Caio Giulio Cesare".

E’ stato presentato ieri, nella sede del centro, lo spettacolo realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dell’avviso pubblico "Educare insieme". Il progetto di teatro musicale coinvolge ben 518 ragazzi e adulti di tante e diverse abilità nel processo creativo del melodramma (testo, musica, scena) come mezzo per descrivere i sentimenti, attivare l’intelligenza emotiva, affrontare le difficoltà e vincere le paure.

Il soggetto è proprio degli allievi dell’istituto scolastico e protagonisti sono i cantanti dell’Accademia, gli studenti con i loro genitori, docenti e non, i ragazzi con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale del Filo d’Oro, che all’interno del loro percorso educativo-riabilitativo partecipano ad attività di musicoterapia della Fondazione, e gli strumentisti dell’Orchestra Sinfonica "Rossini". Collabora anche l’istituto di Istruzione superiore "Laeng Meucci" di Osimo. Dirige l’opera Emanuele Bizzarri.

La partitura di Sidoti, tra i volti della scena musicale nazionale, è un viaggio attraverso sonorità differenti in cui momenti di ispirazione stravinskiana si uniscono al linguaggio del melodramma nostrano per poi fondersi nel jazz e nel blues. La trama è quella dell’amicizia che nasce tra due ragazze, una principessa e una giovane pirata, grazie al quale riescono a vincere le loro paure. Una storia che il regista Matteo Mazzoni propone coinvolgendo l’intero teatro. Il processo creativo sarà raccontato in una mostra documentaria allestita in quei due giorni a teatro.

Alla presentazione Patrizia Ceccarani, segretario del Comitato Tecnico scientifico ed Etico del Filo d’oro, ha detto: "C’è grande entusiasmo per un progetto meraviglioso. Ragazzi sordociechi debutteranno a teatro come tutti". Il presidente dell’Accademia Pietro Alessandrini ha aggiunto: "Sono presidente da sei anni e i due momenti migliori li ho vissuto con il Filo d’oro con questo progetto e il precedente "Oltre l’ascolto". L’importanza di questo progetto riguarda lo sviluppo dal basso".

Il maestro De Vivo, direttore artistico dell’Accademia, ha spiegato: "La novità è lo sforzo comune da parte di persone con abilità diverse. Questi ragazzi la musica non la percepiscono con l’udito ma con il rapporto fisico. La musica risuona loro dentro. Sono coinvolte ben 518 persone in questo progetto, siamo davvero entusiasti". La dirigente dell’istituto scolastico Lorella Belleggia ha puntualizzato: "Sottolineo il carattere interdisciplinare, i ragazzi hanno cantato, scritto e "toccato" il progetto, e poi la collaborazione con diversi enti". Presente per i saluti il presidente del Consiglio regionale Dino Latini che ha confermato il sostegno della Regione.