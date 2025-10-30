"Sul palco per condividere emozioni"

Dopo il tour celebrativo ‘Self Control 40th Anniversary’, una vera dichiarazione d’amore nei confronti del suo pubblico, e viceversa, Raf torna a grande richiesta con un tour teatrale per continuare a celebrare i 40 anni del suo pezzo più celebre. Dopo Orvieto e Firenze, giovedì 6 il cantante salirà sul palco del Teatro La Fenice di Senigallia.

E’ una nuova data aggiunta a quelle già in programma proprio per la grande richiesta di biglietti nelle altre città, biglietti disponibili in prevendita sul sito www.ticketone.it. Ovviamente Raf non è solo ‘Self control’. Basti pensare a brani come ‘Ti pretendo’, ‘Il battito animale’, ‘Cosa resterà degli anni ‘80’, ‘Sei la più bella del mondo’, ‘Gente di mare’, terza all’Eurovision Song Contest 1987 in coppia con Umberto Tozzi e anche a ‘Si può dare di più’ del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, di cui ha firmato la musica (la canzone vinse il Festival di Sanremo 1987).

Raf, come visse l’enorme successo di ‘Self Control’?

"Con un certo imbarazzo, perché io venivo dal rock, e se proprio vogliamo parlare di dance, ero più vicino a quella d’oltreoceano. Invece venni etichettato come rappresentante dell’italodisco degli anno Ottanta, quando impazzavano canzoni come ‘I like Chopin’. Ma in realtà di questa associazione con la dance italiana non mi importava poi molto".

Anche perché in America uscì subito la cover di Laura Branigan che diventò un successo internazionale, raggiungendo il primo posto nella classifiche di vari Paesi...

"In verità io la canzone l’avevo scritta proprio avendo in mente di farla cantare ad altri. Furono i produttori a convincermi a cantarla. Io in quel periodo volevo fare il music maker, il produttore".

Ma scrivendola ha capito subito che si trattava di un pezzo ‘speciale’?

"No, non me ne resi conto, anche se capivo che il pezzo era venuto bene. Ripeto, quando è arrivato il successo ero un po’ in imbarazzo, sentendomi più un ‘integralista’ rock. Oggi devo dire che è una canzone che ha superato il passare delle generazioni, che ha vissuto tante vite, e che alla fine dei conti è sempre in scaletta".

Anche perché in caso contrario ci sarebbe una sommossa del pubblico.

"La gente la vuole. Io non amo le celebrazioni, ma capisco che il pubblico desidera avere la sensazione di assistere a un evento. E’ uno dei motivi per cui la gente va ai concerti. Questo tour è anche un modo per rivivere certe cose con il pubblico, in particolare con quello che mi ha seguito fin dall’inizio della carriera".

Però ai suoi concerti ci sono molti giovani, vero?

"Sì, è un pubblico molto eterogeneo. Ci sono i ‘vecchietti’ come me e tanti ragazzi. L’obiettivo è condividere con tutti loro le emozioni che provo. Sul palcoscenico io mi sento a casa".

Ma nel corso della carriera ha fatto qualcosa che non ha ottenuto il successo che pensava di meritare?

"Nel 1998 pubblicai un disco, ‘La prova’, che era il tentativo di tornare alle mie origini rock. Non ebbe successo, ma anche perché la casa discografica non lo supportò adeguatamente. Mi viene in mente anche una ballad come ‘Infinito’. Certe canzoni nascono per strane alchimie, e sono dei piccoli miracoli".

In compenso basterebbe ‘Self control’ per fare di lei una star.

"Ah sì? Beh, penso di essere la star meno star che esista al mondo".

Raimondo Montesi