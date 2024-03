Sul palco risuona il ’900 spagnolo

E’ un salto nel Novecento spagnolo il concerto che l’Orchestra Filarmonica Marchigiana terrà questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. Sul podio ci sarà Jordi Bernàcer, ospite delle principali orchestre spagnole e nei più importanti teatri europei, il quale da oltre dieci anni ha consolidato un sodalizio con Plácido Domingo, che dirige spesso in concerti e produzioni operistiche. Con lui, Eugenio Della Chiara, uno dei più ammirati chitarristi italiani, docente in vari conservatori e direttore artistico di "MU.N - Music Notes in Pesaro", e il mezzosoprano Mariangela Marini, che dopo il premio al IV Concorso ‘Anita Cerquetti’ del 2014 si è avviata a una carriera internazionale.

Il programma inizia con ‘La Oración del torero’, per archi di Joaquín Turina, breve composizione per archi dedicata al quartetto di laúd (strumento a corde) dei fratelli Elisa, Ezequiel, Josè e Francesco Aguilar, che unisce i temi spagnoli della religione e della corrida. Si passa poi all’opera più nota di Joaquín Rodrigo, il celeberimo ‘Concerto de Aranjuez’ per chitarra e orchestra. Una strumentazione unica, scritta ispirandosi ai giardini del Palazzo Reale di Aranjuez, la residenza di primavera del re Filippo II nella seconda metà del secolo XVI che cerca di trasportare l’ascoltatore ai suoni della natura. Spazio anche a un pezzo affascinante di rarissimo ascolto: le ‘Canciones populares españolas’ di Federico García Lorca, nell’elaborazione di Matteo Angeloni. A chiudere la serata sarà Manuel De Falla, di cui verrà eseguita una tra le composizioni più popolari e universalmente note, ‘El amor brujo’ (‘L’amore stregone’).