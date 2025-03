Sul palco spunta Spacca: "Sono pronto a collaborare"

L’emozione, ma al tempo stesso la determinazione di Giulia Fedele, la più giovane consigliera comunale di Ancona, ha scandito i lavori del convegno del Ppe ad Ancona organizzato da Forza Italia alla presenza del suo leader, Antonio Tajani. Una scelta non banale quella di far condurre l’evento alla ventenne anconetana eletta nella lista civica del sindaco ‘Ancona Protagonista x Silvetti’ e poi passata in Forza Italia: "Per me è un onore essere qui oggi, grazie a Daniele Silvetti che ha creduto in me" ha detto la Fedele, chiamata a dirigere il convegno. Proprio Silvetti, seduto in prima fila, ai suoi fianchi il segretario Tajani e la first lady Manola, ha ribadito con forza il ruolo sempre più centrale di Ancona: "Una città a vocazione internazionale, ormai abituata a ospitare grandi eventi (vedi il G7 Salute dello scorso ottobre, ndr), palcoscenico di una nuova fase costituente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo visto il momento che si sta vivendo. Ringrazio Antonio Tajani per aver scelto Ancona assieme ad altre due città italiane per i convegni di avvicinamento al Congresso del Ppe in Spagna a fine aprile".

Alla stessa ora ieri, alla Loggia dei Mercanti, la Lega ha organizzato un suo evento politico alla presenza dei suoi parlamentari. Il presidente della Regione, tuttavia, ha scelto il grande convegno della Mole: "Se siamo arrivati a questo punto della legislatura, costellata da eventi drammatici come la pandemia e l’alluvione, lo devo anche al vostro sostegno che non è mai mancato – ha detto Francesco Acquaroli riferendosi agli alleati di Forza Italia – Tutti insieme verso nuove sfide".

Quella sfida raccolta da Gian Mario Spacca, ex presidente della Regione, ridimensionato alle elezioni del 2015 quando arrivò addirittura al quarto posto, dietro anche all’attuale governatore. Recuperato all’ultimo e salito sul carro del centrodestra con la sua creatura, Base Popolare, Spacca ha ricordato come "i vecchi archi, come il sottoscritto, sono capaci di lanciare frecce potenti e molto lontane. Collaborerò per potenziare Forza Italia, ringrazio tutti, compreso il ministro Pichetto Fratin (presente all’evento di Ancona assieme al sottosegretario Alessandro Cattaneo e ai due Europarlamentari Letizia Moratti e Fulvio Martusciello, ndr) per il progetto di transizione ecologica ‘Mole’ che collega Ancona e la sua Torino, tra Mole Vanvitelliana e Antonelliana". In un auditorium gremito erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Sefano Aguzzi, gli assessori comunali Berardinelli ed Eliantonio, il presidente del Parco del Conero Conte e tanti altri.

Pierfrancesco Curzi