Sul palco Steve "Boltz" Bolton, l’ex Who con il suo rock britannico

Un vero mito della chitarra in concerto ad Ancona. Stiamo parlando di Steve "Boltz" Bolton, che suonerà questa sera (ore 21.30) alla polisportiva Solidalea, in via Sacripanti 7.

Bolton porterà in scena non solo i grandi classici che hanno fatto tremare le arene negli anni d’oro del rock britannico, ma anche cover scelte con amore, ballate eleganti, e quel tocco british che, sotto le dita giuste, si trasforma in poesia elettrica. Bolton è noto soprattutto come ex membro degli Who.

Nel 1971 fece il suo ingresso nella storica band Atomic Rooster. L’anno seguente abbandonò il gruppo ed entrò negli Headstone, con i quali incise due album.

Dal 1984 al 1988 collaborò con Paul Young, dopodiché fece il suo ritorno negli Who, fino al loro secondo scioglimento, avvenuto nel 1990. Negli anni ‘90 Bolton formò la sua band, chiamata 6Foot3, con Jim Kimberley (batteria) e il fratello Bob Kimberley (basso) e collaborò con artisti quali Belinda Carlisle, William Sheller e Scott Walker. Ha anche suonato in diverse tracce per l’album ‘Water Under the Bridge’ di Peter March.

Tra le collaborazioni illustri da citare quelle con David Bowie e Richard Wright dei Pink Floyd.

Ad aprire il concerto saranno i Black Banjo, la band che sta facendo parlare l’Europa grazie a un suono che fonde blues e rock.