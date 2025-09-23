Sul palco un cast internazionale per Il Trovatore: partite le prove

Al via al Teatro delle Muse di Ancona le prove de Il Trovatore di Giuseppe Verdi, titolo che apre la Stagione Lirica 2025 della Fondazione Teatro delle Muse. Un grande capolavoro del repertorio verdiano in un nuovo allestimento firmato dalla Fondazione, con la direzione musicale di Andriy Yurkevych e la regia di Giuseppe Dipasquale, che cura anche scene e luci. L’opera debutterà venerdì 10 ottobre alle 20.30 e domenica 12 ottobre alle 16.30. Mercoledì 8 ottobre alle ore 18 ci sarà l’anteprima giovani riservata agli studenti.

Sul palco un cast internazionale: Serban Vasile (Il conte di Luna), Salome Jicia (Leonora), Valentina Pernozzoli (Azucena), Amadi Lagha (Manrico), Yongheng Dong (Ferrando), con la partecipazione di Antonella Granata (Ines) e Alessandro Fiocchetti (Ruiz). La parte musicale è affidata all’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini e al Coro Lirico Marchigiano ’Vincenzo Bellini’, diretto da Francesco Calzolaro. I costumi sono di Stefania Cempini, i video di Francesco Lopergolo. La Fondazione Teatro delle Muse accompagna la città e le scuole in un percorso di avvicinamento all’opera attraverso "Tutti all’Opera": sono previsti incontri con studenti, prove aperte, streaming dal palcoscenico. In accordo con L’Università Politecnica delle Marche gli studenti potranno accedere gratuitamente all’anteprima giovani dell’8 ottobre presentando il tesserino direttamente in biglietteria.