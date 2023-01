Sul podio salgono Federico Benincasa e Rachele Natali

Non sono poche le novità che colpiscono, analizzando le classifiche del ’bomber dell’anno’, tornato finalmente ai fasti, ed ai numeri di un tempo, dopo il tornado Covid: innanzitutto la novità maggiore è che a vincere sia una ragazza, la giovane Martina Fontana, cosa che non avveniva da ben dieci anni, con il successo del 2012 di Laura Cipolli, e poi fa sicuramente notizia che non ci sia Francesco Ghelfi tra i primi cinque in classifica, evento che si è verificato solo tre volte nelle ultime dodici edizioni del trofeo, giunto alla sedicesima. L’opposto della Stadium Mirandola paga l’infortunio che lo ha tenuto fermo fino ai primi di dicembre, facendolo passare dal terzo posto della prima parte di anno, al 186esimo della seconda. Una Top Five quindi rinnovata, quella che passa agli annali, con l’inatteso, ma meritato successo della 18enne Martina Fontana, con una media puntipartite piuttosto bassa di 18,50, uguale a quella di Ilenia Ferriani nel 2011, che comunque non è neppure la più bassa, stante il record imbattuto di Emiliano Zanarini nella prima edizione del 2006: la Fontana non è neppure la più giovane, sia pure per qualche mese, avendo vinto il trofeo a 18 anni ed undici mesi, contro i 18 e due mesi di Tommaso Rinaldi nel 2019. Torna in classifica Federico Benincasa, che dopo i tre anni a S.Martino in Rio è tornato a far punti per la Villa d’Oro, e guadagna una posizione Rachele Natali della Cai Stadium, che si vede scippare la seconda piazza per una inezia: quarto posto nella tradizione societaria per Lorenzo Messori della Pol. Modena Est, mentre al quinto c’è per la prima volta un ex-equo, suddiviso tra Roberto Borelli, e Martina Montanari, passata in tre anni, dal 2019 saltando il famigerato 2020, dal 193° al 5° posto. A proposito di salti in avanti, il migliore del 2022 è quello di Bruno Cornelio della Rcl Gallonese, che passa dal 189° al 66° posto con uno scarto di 66 posizioni, anche se Federico Benincasa rimane la migliore ’matricola’, cioè non presente nel 2021, direttamente alla seconda piazza.

Riccardo Cavazzoni