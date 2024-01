"Sul porto e il molo di Levante il sindaco dà la caccia ai fantasmi"

Massimo Olivetti critica la minoranza e Dario Romano, capogruppo del Partito Democratico, risponde.

Il primo cittadino aveva riscontrato delle contraddizioni nell’operato di Romano e di alcuni suoi colleghi, mostrando tutte le sue perplessità in merito alle esternazioni dell’opposizione sui progetti dello sfioratore lato porto e del prolungamento del molo di Levante. Il sindaco ha domandato per quale ragione coloro che all’epoca della proposta dei progetti approvavano in silenzio, oggi chiedono chiarimenti nonché l’interruzione di ipotesi progettuali definite "assurde".

Ecco allora la risposta del capogruppo del PD Dario Romano che afferma: "Olivetti fa scena muta e non trova la documentazione sui progetti. Poi, ogni volta che va in difficoltà, ricerca il colpevole nel passato oppure si inventa un nemico politico immaginario a cui dare la colpa - afferma il consigliere Romano -. Invece di tirare fuori progetti presentati alla fine della scorsa legislatura regionale, sui quali non vi è mai stato un diretto coinvolgimento dei consiglieri comunali del tempo, il sindaco dovrebbe concentrarsi su ciò che può fare e che evidentemente non ha ancora fatto. Il suo ruolo è diverso da quello di un consigliere comunale, dovrebbe leggersi i documenti che ha disposizione da più di un anno - attacca Dario Romano -. Si legga le carte e valuti se quel progetto deve andare avanti oppure no, invece di trovare sempre il modo di escludere ogni sua responsabilità. Detto ciò, nonostante le decine di milioni di euro di risorse provenienti dal PNRR per scuole, impianti sportivi e strade, non si vede quale strada voglia intraprendere l’amministrazione per il bene di Senigallia. Il centrosinistra invece si farà trovare pronto con un’alternativa valida ed innovativa che ci permetta di voltare pagina e lasciare il passato alle spalle".

Nicolò Scocchera