"Sul set di Frasassi, valorizziamo le Marche"

"Le grotte di Frasassi e il tempio del Valadier potranno diventare mete di veri e propri pellegrinaggi turistici, come capitato per altre serie divenute celebri, come Dubrovnik con Game of Trones e Taormina con White Lotus. Potrebbero arrivare milioni di visitatori". Ne è convinto Iginio Straffi, fondatore e presidente del Gruppo Rainbow spa e genio marchigiano che ha inventato la serie Winx club. In questi giorni Straffi era alle grotte di Frasassi e al tempio del Valadier, dove son state girate le scene di "Gormiti. The new era", la serie live action prodotta dalla Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi. Si tratta del rilancio di uno dei cartoni più apprezzati negli ultimi quindici anni. Vero e proprio fenomeno della cultura pop, i Gormiti sono reinventati per il pubblico internazionale con "straordinari effetti in Cgi, che daranno alla serie un’impronta sensazionale". Effetti speciali che promettono però di valorizzare anche gli scenari marchigiani, e anzi fabrianesi, che in questi giorni hanno ospitato il cast con i suoi ragazzini di 16 anni provenienti da diverse parti dell’Europa, tecnici, professionisti, un gruppo di 150 persone. Un lavoro composto da venti episodi girati in Italia in lingua inglese con un cast di attori internazionali, il quale si concluderà prima di Natale e che la Rai ha già pre-acquistato e potrebbe andare in onda il prossimo anno in autunno. Tre in particolare le location più importanti scelte dalla produzione: il suggestivo tempio del Valadier incastonato nella roccia, la maestosa abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia. "Qui nelle Marche – rimarca Straffi – abbiamo una location unica e ancora non così conosciuta: le grotte di Frasassi con i loro colori meravigliosi e ancora da scoprire. Se fossero state in America, registrerebbero milioni di visitatori all’anno. Stessa cosa per il meraviglioso tempio del Valadier, che è perfetto per scenari fantasy come questi. Ho voluto che la serie fosse girata qui per valorizzare le bellezze della nostra regione. L’idea è di fare diventare questi luoghi mete di pellegrinaggio turistico, complici anche gadget, giocattoli, souvenir, libri e le sagome dei Gormiti, che saranno posizionate dove la serie è stata girata. C’è in progetto anche l’apertura di un negozio per questi gadget e souvenir. Siamo fiduciosi che questo possa realizzarsi anche grazie all’attenzione e alla disponibilità del Consorzio Frasassi e del sindaco di Genga (Marco Filipponi, ndr)". "La nuova serie televisiva ‘Gormiti-The new era’ – dice il sindaco Filipponi –, oltre a rappresentare un’importante opportunità per la promozione e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio naturalistico, punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre uno dei principali obiettivi delle attività messe in campo dal Comune di Genga e dal Consorzio delle Grotte di Frasassi. Siamo molto soddisfatti da questa nuova collaborazione, per questo ringraziamo Igino Straffi e la Rainbow per l’opportunità data e auguriamo alla produzione grande successo".