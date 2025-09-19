Sul tetto del mercato senza casco

A più di 10 metri da terra, su un tetto ancora provvisorio e poco sicuro. Zero misure di prevenzione nel cantiere che sta allestendo il nuovo mercato del Piano, una delle opere più importanti e soprattutto la più onerosa in termini di investimenti. La speranza è che quell’intervento non diventi oneroso anche per gli infortuni sul lavoro, alla luce di quanto abbiamo potuto osservare all’interno del cantiere di piazza d’Armi ieri mattina. Per tutto il tempo che siamo rimasti in zona, tra le 11,30 e le 12,15, almeno due addetti hanno operato in cima al tetto della nuova struttura mercatale che andrà a sostituire il vecchio plesso ormai in disfacimento. Issati fino alla sommità attraverso un carrello elevatore, il personale delle ditta che sta lavorando si è mosso privo delle più elementari misure di prevenzione contro gli infortuni: niente caschetto protettivo, nessuna imbragatura o quantomeno allaccio di sicurezza in caso di caduta dall’alto.

Le basi insomma per evitare quello che ormai in Italia sta diventando un bollettino di guerra, ossia le vittime degli incidenti sul lavoro, tra morti e feriti. Non abbiamo potuto calcolare esattamente l’altezza da cui i due soggetti stessero lavorando, ma siamo almeno al di sopra dei 10 metri.