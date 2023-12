Sul treno senza biglietto, rimpatriato un nigeriano

Voleva salire a bordo di un treno senza avere il biglietto. Protagonista un 33enne nigeriano che nei giorni scorsi è stato controllato dalla polizia ferroviaria, alla stazione di Falconara. Gli agenti hanno poi proceduto alla sua espulsione dal territorio italiano. Lo straniero si trovava sulla banchina del binario quando personale delle ferrovie, prima di farlo salire, ha verificato se aveva il titolo di viaggio ma l’uomo ne era sprovvisto. Insisteva, così è stata chiamata la Polfer. Dopo averlo identificato è stato accompagnato al Cpr di Bari, il centro di permanenza per i rimpatri. L’uomo aveva numerosi reati contro il patrimonio, nonché diverse violazioni delle norme in tema di stupefacenti relative soprattutto a spaccio di droga. Viaggiare senza il biglietto ha innescato la procedura per allontanarlo dall’Italia e segnalarlo alla questura. Un altro rimpatrio è stato disposto per un albanese di 40 anni, detenuto nel carcere di Montacuto, dove scontava una condanna per stalking. Lo straniero aveva una sentenza definiva. In questo caso l’espulsione è stata applicata come misura alternativa alla detenzione e il soggetto è stato rimpatriato in Albania con un volo apposito. In tutto il 2023 sono state 30 le espulsioni.