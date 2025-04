Sull palco del Donegal sale la tribute band degli inglesi Oasis

La musica live torna ad animare il Donegal Irish Pub di Ancona. Questa sera (ore 22.30) nel locale di via Simeoni risuoneranno le canzoni degli Oasis, visto che sul palcoscenico saliranno The Gallaghers, tribute band del più popolare gruppo del cosiddetto Britpop. La formazione è composta da Dave Orlando, voce, Marco Frud, chitarra e voce, Joe Fish, , chitarra e voce, Storteaux, basso, e Simone Raggetti, batteria. Sarà l’occasione per riascoltare alcuni dei brani più famosi degli Oasis, come ‘Don’t Look Back in Anger’, ‘Wonderwall’ e ‘Champagne Supernova’. Prenotazione tavoli: 071201331.