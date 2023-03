"Sulla Cittadella ci assumiamo la responsabilità del fare"

In merito alle polemiche attorno agli interventi per la Cittadella, l’assessore regionale Baldelli spiega al Carlino la sua posizione: "Nutro una profonda stima nei confronti del consigliere Antonio Mastrovincenzo, e non posso che osservare come le sue considerazioni sull’opera di risanamento della Cittadella, uno dei simboli storici di Ancona, ereditata in un vergognoso stato di degrado e abbandono, abbiano colto nel segno.

C’è una politica che si contraddistingue per un lungo elenco di intenti non concretizzati e vi è poi una classe politica che si contraddistingue mettendo a terra risorse, elaborando progetti e realizzando opere e infrastrutture per la comunità.

Verrebbe da dire, mi consenta la battuta l’ottimo consigliere Mastrovincenzo, che certo centrosinistra inizi a governare solo quando si trova all’opposizione e, in questo caso, sia più interessato a vincere la stucchevole battaglia sui meriti, una battaglia che non appassiona nè interessa i marchigiani, tanto meno chi, come la giunta Acquaroli, si assume quotidianamente la responsabilità del fare e non quella dell’annunciare opere che, regolarmente, non si realizzano.

La giunta Acquaroli ha voluto imprimere un cambio di passo a questa sterile politica degli intenti, mettendo a terra tutte le risorse e dando concretezza a progetti e idee, spesso lasciati marcire nei cassetti, per risollevare le Marche dall’apatia infrastrutturale che le hanno caratterizzate negli ultimi decenni.

E, analizzando gli atti, anche la Cittadella non fa eccezione.

Il finanziamento del CIPE di 3 milioni di euro, con l’impegno di fondi FSC come già correttamente comunicato dalla Regione Marche, nonostante le belle intenzioni delle delibere regionali della precedente legislatura, era rimasto fermo al Ministero. Soltanto con il programma triennale di lavori pubblici della Regione Marche per il triennio 2021-23, il primo della nuova Giunta, è stata inserita l’opera di risanamento della Rocca della Cittadella progettata, utilizzando proprio quei 3 milioni.

Nei precedenti piani appariva la misera cifra di 300mila euro, sufficiente al massimo per estirpare l’erba infestante e per apporre la segnaletica di cantiere.

Questa vicenda è un caso che fa scuola ed evidenzia, una volta di più, il modus operandi del passato: annunci o risorse insufficienti per far fronte ad una mancata visione infrastrutturale, un festival di buoni propositi senza prospettiva e gettati subito nel dimenticatoio, seppelliti nel cimitero delle illusioni pre elettorali.

Possiamo aggiungere altri due esempi, tra i tanti purtroppo disponibili, a riprova dell’inerzia di Amministrazioni ‘non pervenute’ da almeno due decenni alla voce ’infrastrutture’: l’Inrca di Camerano, di cui abbiamo trovato solo fondamenta e che oggi è già in perfetta forma strutturale e prossimo alla consegna; la rinascita del Porto di Ancona e, in generale, del sistema portuale dell’Adriatico Centrale, per il quale la Giunta Acquaroli, già all’indomani del suo insediamento, ha recuperato fondi per 156,2 milioni di euro, una cifra 8 volte superiore rispetto a quella fissata in precedenza.

Questa la nostra attenzione per Ancona che vogliamo, con un impegno ’reale’, quotidiano e con risorse altrettanto ’reali’, trasformare nel vero capoluogo della nostra comunità regionale".