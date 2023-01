"Sulla destinazione finale di queste persone siamo in attesa di notizie dal Governo"

"Siamo in attesa di notizie dal Governo per capire le decisioni prese sulle destinazioni dei migranti che tra domani e mercoledì (oggi e domani, ndr.) sbarcheranno dalle due navi delle ong che li ha salvati nel Mediterraneo. Non dovrebbero esserci criticità". Così Valeria Mancinelli, la sindaca di Ancona, in un video postato sulla sua pagina Facebook e diffuso ieri mattina a favore dei cittadini per spiegare la situazione e dirimere con chiarezza competenze e priorità. Così come aveva fatto quasi tre anni fa, al tempo dell’arrivo della nave di Costa Crociere con diversi casi di contagio per Covid-19, a inizio aprile 2020, la prima cittadina ha voluto spiegare la situazione alla cittadinanza: "Le notizie che abbiamo sono quelle diffuse dalla prefettura, ossia che le navi arriveranno in questi due giorni e che saranno destinate ad attraccare alla banchina 22 _ ha aggiunto nel video pubblicato ieri _. Lo sbarco, l’accoglienza, le identificazioni e le eventuali cure sanitarie per alcuni dei migranti si svolgeranno sia a bordo delle due navi che sulla banchina del porto. Su operazioni del genere bisogna sempre fare attenzione, ma mi sento di dire che non ci dovrebbero essere particolari problemi".