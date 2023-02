Sulla nave anche 9 minori "Alcuni erano ragazzini"

"Non si finisce mai di imparare. A livello umano è sempre particolarmente toccante svolgere questo tipo di situazioni. Alcuni dei minorenni erano davvero ragazzini". Così Gianni Barca, neo presidente della Croce Rossa di Ancona, che ieri mattina ha gestito il suo gruppo di 20 volontari nelle operazioni di sbarco dei 48 migranti dalla Geo Barents. Il primo banco di prova era stato nel gennaio scorso con il doppio approdo di Ocean Viking e ancora Geo Barents, per un totale di 110 migranti. Quell’esperienza è servita: "Il mese scorso, essendo anche la prima volta, eravamo di più e quell’esperienza è servita per tarare la tipologia di intervento _ aggiunge Barca _. Ci siamo assestati riuscendo a fornire il miglior supporto qualitativo possibile. Siamo stati e sempre saremo a supporto diretto del personale della sanità marittime (Usmaf, ndr.) e del 118. A noi spettano mansioni legate all’aspetto sanitario, alla logistica, alla consegna del materiale di conforto per i migranti. Siamo dotati di personale formato per i soccorsi e abbiamo a disposizione anche delle ambulanze per i trasporti e le emergenze. I migranti erano provati dal viaggio, tuttavia in buone condizioni, compresi i minori". Al lavoro anche i servizi sociali del Comune: "I nostri assistenti sociali e mediatori sono stati a colloquio con i migranti _ ha detto l’assessore ai servizi sociali de comune, Emma Capogrossi _. I 9 minori verranno inseriti nei progetti Sai grazie alla collaborazione tra Ministero ed enti locali: 7 resteranno nelle Marche e 2 andranno in Abruzzo. Per quanto riguarda forme parentali, età e generalità non spetta a noi evidenziare questi aspetti. Come li ho trovati? Erano molto provati, ma credo sia normale per chi ha vissuto una serie di situazioni drammatiche in serie fino al naufragio in mare". Giovedì sera uno striscione con la scritta ‘Welcome’, benvenuti, è stato di nuovo srotolato sulla balconata di via Rupi di via XXIX Settembre, sotto l’hotel Seaport. La stessa cosa era accaduta a gennaio e ieri come allora l’Ambasciata dei Diritti torna a dire la sua sull’organizzazione del sistema: "Stop alle deportazioni navali _ si legge in una nota diffusa dall’associazione anconetana _. Ci risiamo. Come a inizio gennaio il porto di Ancona è stato nuovamente scelto per far attraccare la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere e far sbarcare le persone soccorse in mare a largo della Libia. Ancora una volta, in barba ai diritti umani, il Ministro dell’Interno Piantedosi costringe a un viaggio punitivo sia le persone soccorse che i soccorritori".