"Sulla nomina a Torrette hanno preso un abbaglio"

"L’assessore Saltamartini e il Dg di Torrette Gozzini hanno preso un abbaglio sul concorso per il primario di pronto soccorso a Torrette. Sarebbe interessante capire chi dei due ha dato l’ordine di mettere in atto una procedura del genere. Lo chiederò nella prossima interrogazione urgente che sto preparando e che verrà discussa la prossima settimana in consiglio regionale". Il consigliere regionale Romano Carancini (Partito Democratico), suo malgrado, non si aspettava la risposta che l’assessore regionale alla Sanità ha dato alla sua interrogazione martedì scorso: "L’avevo interrogato per sapere che fine avesse fatto quel bando di concorso visto che se ne parlava da anni e da anni la figura del primario manca – spiega Carancini –. Quando Saltamartini mi è venuto fuori con la questione della commissione da rinominare in rispetto delle parità di genere non volevo crederci. Mi ha sorpreso in modo tale da farmi balbettare quasi di fronte a un’assurdità del genere. La famosa delibera della parità di genere esplicita che la nuova legge, la 118, vale a far data dal 27 agosto, ma resta salvo tutto il pregresso, non è retroattiva".

Ora resta da capire cosa accadrà. Saltamartini e Gozzini andranno avanti per la loro strada modificando il bando di concorso e riaprendolo a nuovi concorrenti oppure faranno marcia indietro? "Saltamartini ha detto che il nuovo bando sarà pronto entro la fine di marzo, quindi significa che vogliono andare avanti – aggiunge il consigliere del Pd –. Temo però che a quel punto i medici che avevano presentato regolare domanda potrebbero agire per tutelarsi. Credo che la giunta abbia davvero preso un abbaglio clamoroso che avrà delle ripercussioni. Non è la prima volta che accade con l’assessore alla sanità protagonista di uscite abbastanza curiose, ma stavolta la faccenda è seria. Vediamo cosa succede".