"Sulla pista ciclabile solo strumentalizzazioni"

Parla di "strumentalizzazioni" l’amministrazione comunale inm merito allem polemiche sui colori della pista ciclabile a ridosso delle mura antiche.

"Giorni fa avevamo spiegato a chi criticava l’intervento relativamente ai colori, che stavamo intervenendo, fermando in primis il lavoro in corso. Le lavorazioni, concordate con la Sopraintendenza, non sono ancora completate, come ad esempio la verniciatura della pista e il ripristino del cordolo di un colore adeguato al contesto, sulle tonalità del grigio. Ed in questo senso sono al lavoro i progettisti incaricati del progetto e direzione lavori, assieme agli uffici tecnici. Malgrado questo si è voluta alimentare una polemica che non ha senso".