Sulla strada del Conero radar mobili: troppi rischi

Telelaser contro l’alta velocità lungo le curve del Conero e la conferma dell’allergia alle ciclabili: la giunta Silvetti ha fatto il punto. Il consigliere Teodoro Buontempo ha interrogato l’assessore Zinni sui rischi di incidenti stradali lungo la provinciale del Conero e quella che collega Casine di Paterno ad Agugliano: "La competenza è della Provincia e il problema è irrisolto da anni. Ho inviato oggi una lettera alla Provincia per istituire tavolo tecnico _ ha detto Zinni _. Autovelox fissi non si possono mettere, ma c’è la possibilità di piazzare radar mobili e sulla SP 4 del Conero realizzare delle rotatorie per limitare la velocità senza creare code". In effetti lungo le curve del Conero la velocità è molto sostenuta, soprattutto tra i motociclisti. L’ipotesi di realizzare una rotatoria all’incrocio tra Poggio e San Germano era già stata promossa dalla vecchia giunta e in particolare dall’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi. Intanto l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini e lo stesso Zinni hanno confermato la volontà di rivedere il progetto della ciclabile tra la stazione e il centro: "Entro dicembre decideremo il da farsi _ ha detto Tombolini rispondendo all’interrogazione di Giacomo Petrelli del Pd _, vogliamo ripensare la viabilità e il suo impatto sulla mobilità". Secondo Zinni invece "il problema è il traffico in arrivo ad Ancona da nord, un tema spinoso che vogliamo affrontare assieme al comune di Falconara. Non facciamo finta di nulla, la ciclabile ridurrà la carreggiata lungo tutto il suo tragitto".