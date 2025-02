"Sulla Tari proposte solo demagogiche"

Agevolazioni e coperture finanziarie: chiarezza contro la demagogia. Apre così l’assessore al Bilancio Marco Giacanella, dopo le accuse del capogruppo di Vola, Ancora e Riformisti per Falconara Marco Baldassini sull’argomento degli aumenti Tari. Per il consigliere di opposizione Giacanella avrebbe "fatto promesse da marinaio. Solo oggi si accorge che non ci sono le coperture per le agevolazioni? Fummo noi a evidenziare il ‘regalo aggiunto’ ai balneari che l’amministrazione Signorini riserva loro ogni anno portandolo alla luce già nella scorsa legislatura". Dura la replica. Per l’assessore "le dichiarazioni del consigliere Baldassini risultano imbarazzanti e dimostrano, ancora una volta, o una mancata comprensione del dibattito o la volontà di creare confusione con pura demagogia – dice –. E’ fondamentale ribadire che le agevolazioni messe in campo dall’amministrazione hanno coperture finanziarie certe e sostenibili. Il problema nasce invece dalle proposte demagogiche e irrealizzabili dell’opposizione, che risultano prive di qualsiasi copertura economica".

Ancora Giacanella: "Come al solito, il centrosinistra falconarese (Baldassini è espressione dei civici, ma sulla Tari era intervenuto anche il Pd, ndr) a parole ha sempre soluzioni facili, rapide e perfette per tutti, ma quando si tratta di concretizzarle fa marcia indietro con la stessa velocità. Il caso Tari per gli operatori balneari ne è la prova evidente. Al contrario, il nostro impegno a favore delle famiglie in difficoltà è serio e concreto: abbiamo coinvolto Marche Multiservizi Falconara, da sempre attenta alle esigenze del territorio, che ha dato la propria disponibilità a contribuire al fondo destinato ai nuclei in maggiore difficoltà". Per l’assessore "amministrare significa assumersi responsabilità concrete e proporre misure realizzabili, non limitarsi a slogan privi di fondamento", invitando l’opposizione "a un confronto basato su dati reali e soluzioni sostenibili".