Sull’anfiteatro romano accordo tra il Comune e la direzione dei musei

Accordo triennale tra Comune di Ancona e Direzione Regionale Musei Nazionali Marche per la valorizzazione e la promozione dell’Anfiteatro romano. Un altro bel colpo per Palazzo del Popolo che dopo aver riaperto agli spettacoli lo splendido sito a due passi dal duomo, adesso si appresta a sottoscrivere l’accordo che scatta il 1° giugno prossimo per concludersi il 31 maggio 2028: esattamente alla fine del mandato della giunta Silvetti. La firma ufficiale della convenzione dovrebbe avvenire nei prossimi giorni nella suggestiva cornice del Palazzo Ducale di Urbino. L’accordo fa seguito a una delibera approvata ieri dalla giunta comunale. L’impegno prevede, da parte della Direzione Regionale Musei Nazionali Marche, la direzione scientifica dell’Anfiteatro romano, il coordinamento delle attività di promozione e valorizzazione, riservandosi la possibilità di organizzare in forma diretta attività ed eventi, oltre che l’approvazione del programma delle attività e delle iniziative con cadenza quadrimestrale. La Direzione sosterrà gli oneri della manutenzione straordinaria, nonché di restauro, e provvederà anche alla formazione, tramite il proprio personale tecnico-scientifico, degli operatori individuati dal Comune per l’accompagnamento alla visita dell’area. L’amministrazione comunale dorica invece assicurerà l’apertura e i servizi al pubblico con personale proprio o con soggetti terzi, secondo un calendario da concordare e che preveda almeno una giornata di apertura a settimana per i mesi di aprile e maggio, e due giornate a settimana dal mese di aprile al mese di settembre (orientativamente venerdì e sabato) e provvederà anche alla programmazione delle attività e manifestazioni durante l’estate. Il Comune di Ancona sosterrà, inoltre, gli oneri della manutenzione ordinaria dal mese di aprile al mese di settembre, compresi cura del verde, dei sentieri e dei percorsi di visita. L’accordo prevede anche l’adozione di un disciplinare sull’utilizzo degli spazi dell’Anfiteatro: "Desidero – afferma l’assessore alla Cultura Marta Paraventi - esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento al Direttore regionale Musei Marche, Luigi Gallo, e al Direttore del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, Diego Voltolini, per la visione condivisa, la disponibilità e il costante dialogo istituzionale che hanno reso possibile un passo decisivo per la valorizzazione culturale della nostra città. La proiezione della Convenzione fino al 2028 rappresenta un’opportunità strategica: non solo offre al Comune una cornice programmatica stabile e di lungo periodo per l’organizzazione delle stagioni culturali estive, ma consente anche di integrare in modo strutturale l’Anfiteatro nel percorso di visita del centro storico".