"Sulle note del cinema... e oltre": concerto alla Nuova Fenice

Un grande concerto di beneficenza è in programma oggi pomeriggio alle 18 al teatro La Nuova Fenice di Osimo. Protagonista di "Sulle note del cinema...e oltre" sarà l’orchestra Giovanile Marche music college, formazione composta da 40 musicisti under 20 provenienti da scuole e conservatori di Marche ed Abruzzo, diretta dal maestro Alessandro Marra. Il concerto sarà impreziosito dalla straordinaria presenza del piccolo pianista di Alberto Cartuccia Cingolani di appena 7 anni. Il pubblico osimano avrà così la possibilità di ascoltare dal vivo quello che persino la stampa internazionale ha definito come uno dei più sbalorditivi talento del pianoforte, che si esibirà sia nelle vesti di solista che accompagnato dall’orchestra. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lega del filo d’oro di Osimo. Biglietti in vendita su www.vivaticket.com e alla biglietteria del teatro aperta oggi dalle 17 fino all’inizio dello spettacolo. Un’occasione imperdibile per ascoltare grandi talenti e fare un’opera davvero buona per la onlus osimana.